МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В Турции начался процесс внесения поправок в законопроект по газовому хабу, сообщило Минэнерго республики. В Турции оценили, на сколько лет стране хватит черноморского газа

Изменения должен утвердить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметил глава ведомства Фатих Донмез.

"Когда наш президент утвердит изменения в законопроект, принятый парламентом, будут установлены новые правовые меры", — сообщил он изданию CNN Türk.

Министр пояснил, что обновленный закон обеспечит больше свободы для внутреннего рынка. Лавров и Чавушоглу обсудили создание газового хаба в Турции

Домнез считает, что благодаря реализации проекта Турция сможет стать ключевым центром торговли газом в Восточную Европу. Республика будет получать до ста миллиардов кубометров этого энергоресурса, потреблять из них около 50-60 миллиардов кубов, а остальное продавать соседним государствам, рассказал он.

Ранее турецкий парламент в целях реализации проекта разрешил внести изменения в структуру энергетической госкомпании Botas.

В октябре 2022 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность создания в Турции газового хаба, на который можно было бы перенести поставки с разрушенных взрывами газопроводов "Северного потока". Площадка также может использоваться для формирования цен на сырье и увеличения экспорта в южном направлении.