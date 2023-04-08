Турция начала законодательный процесс по проекту газового хаба
Турция начала внесение правок в законодательство по проекту газового хаба
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. В Турции начался процесс внесения поправок в законопроект по газовому хабу, сообщило Минэнерго республики.
Изменения должен утвердить президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отметил глава ведомства Фатих Донмез.
"Когда наш президент утвердит изменения в законопроект, принятый парламентом, будут установлены новые правовые меры", — сообщил он изданию CNN Türk.
Министр пояснил, что обновленный закон обеспечит больше свободы для внутреннего рынка.
Домнез считает, что благодаря реализации проекта Турция сможет стать ключевым центром торговли газом в Восточную Европу. Республика будет получать до ста миллиардов кубометров этого энергоресурса, потреблять из них около 50-60 миллиардов кубов, а остальное продавать соседним государствам, рассказал он.
Ранее турецкий парламент в целях реализации проекта разрешил внести изменения в структуру энергетической госкомпании Botas.
В октябре 2022 года Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность создания в Турции газового хаба, на который можно было бы перенести поставки с разрушенных взрывами газопроводов "Северного потока". Площадка также может использоваться для формирования цен на сырье и увеличения экспорта в южном направлении.
https://1prime.ru/world/20230408/840324225.html
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