МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии официально объявило о намерении инвестировать еще 260 миллиардов иен (около 1,94 миллиарда долларов) в новую компанию Rapidus, созданную при поддержке крупных японских корпораций для разработки и производства полупроводников нового поколения. В мире рухнули инвестиции в разработку искусственного интеллекта

"Мы бы хотели развивать проект по выпуску полупроводников следующего поколения при сотрудничестве с вовлеченными организациями как внутри страны, так и за рубежом… Rapidus является символическим проектом, в котором Япония, США и страны Европы сотрудничают в сфере полупроводников, и мы бы хотели использовать все наши сильные стороны для поддержки его", — цитирует телеканал NHK слова министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры.

В частности, финансирование от правительства будет направлено на строительство нового завода на северном острове Хоккайдо, где тестовая линия производства может быть запущена уже в 2025 году. Целью Rapidus является начать серийное производство полупроводников нового поколения около 2027 года.

Ранее правительство Японии уже объявляло об инвестициях в проект 70 миллиардов иен (около 512 миллионов долларов по нынешнему курсу).

В новой компании Rapidus принимают участие Toyota Motor Corp, Sony Group Corp, NEC Corp, SoftBank Corp, Nippon Telegraph and Telephone Corp, Kioxia Corp, Denso Corp и MUFG Bank Ltd. Каждая из них, кроме MUFG Bank Ltd, вложит в новую компанию миллиард иен (около 7 миллионов долларов). MUFG Bank Ltd, в свою очередь, инвестирует около 2,12 миллиона долларов.

Предполагается, что Rapidus будет заниматься разработкой и производством 2-нанометровых микрочипов, усовершенствованием технологических решений, и осуществлять взаимодействие с исследовательскими институтами и компаниями по всему миру. В частности, ожидается, что компания наладит сотрудничество с американскими NSTC, IBM, а также с заинтересованными участниками из других стран. Кроме этого, от Rapidus также ожидают работу с местными производствами и организациями, где используются полупроводники, в частности, в сфере производства оборудования или же институтов, занятых в цифровой сфере.