ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Варшава намерена вложить в усиление польско-российской границы (с Калининградской областью) 89 миллионов долларов. Деньги пойдут на закупку современных устройств и подразделений с новыми видами оружия. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Нафтогаз" не стал повышать цены на газ для украинцев

На встрече с журналистами политик отметил, что на всем протяжении границы с Россией будут поставлены физические и электронные заграждения.

"Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб", — отметил премьер.

"Тут будут размещены современные подразделения, современное оружие. Они обеспечат усиление безопасности жителей", — добавил он.

Это не первое усиление границы с Россией со стороны польских политиков: военные уже выстроили заграждение в три ряда колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра каждый.

Длина нового "электронного забора" составит почти двести километров, его строительство должно быть завершено до 30 сентября 2023 года. Стоимость проекта оценивается Польшей в 373 миллиона злотых (около 89 миллионов долларов). Планируется, что будет установлено 2 тысячи столбов, 3 тысячи видеокамер и проложено 700 километров кабеля.