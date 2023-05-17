МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Восемнадцатого мая истекает срок действия зерновой сделки (она же черноморская инициатива), которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Здание Министерства иностранных дел РФ

МИД обозначил позицию России по вопросу продолжения "зерновой сделки"

Сама инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Учитывая пакетный характер стамбульской договоренности, Россия высказывала недовольство тем, что полностью реализуется только ее украинская часть, а ограничения на экспорт российских удобрений и продовольствия так и не сняты.

В последние несколько недель состоялся ряд контактов по этой теме и по вопросу продления зерновой сделки. Так, в Стамбуле 10-11 мая прошла встреча высокого уровня с участием представителей РФ, Турции, Украины и ООН.

По ее итогам глава российской делегации замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит существование, если сторонам не удастся договориться по ее продлению с учетом интересов России.

Для того, чтобы сделка работала, в конце апреля генсек ООН Антониу Гутерреш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с идеями по полной реализации договоренностей, которые, по словам Вершинина, предусматривают взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, и, "возможно, какие-то другие идеи".

Сами предложения, отмечали российские власти, были взяты Москвой в проработку.

Кроме того, в начале мая источник сообщал РИА Новости о работе не только над гарантиями по возвращению Россельхозбанка (является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки) в SWIFT, но и о переговорах по посредничеству турецкого банка по оплате российской агропродукции, однако конкретики в итоге не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 мая — за два дня до "дедлайна" — отмечал, что контакты по зерновой сделке продолжаются, много вопросов остаются открытыми. Он сообщил, что Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение.

При этом источник, знакомый с переговорным процессом, говорил РИА Новости, что переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана могут стать последней надеждой зерновой сделки, 16 мая источник отмечал, что радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки на данный момент нет.

В свою очередь, посол Украины в Турции Василий Боднар тоже 16 мая заявил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке, он считает, шансы перезаключить договор есть.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в конце апреля отмечал, что российские власти готовы ко всем сценариям, если соглашение не будет продлено после 18 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в начале апреля в Турции, отмечал, что Москва, если придется, может и будет работать по экспорту своего зерна вне рамок договоренностей, – у России есть возможность делать это с Турцией и с Катаром.