МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Восемнадцатого мая истекает срок действия зерновой сделки (она же черноморская инициатива), которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. МИД обозначил позицию России по вопросу продолжения "зерновой сделки"

Сама инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Учитывая пакетный характер стамбульской договоренности, Россия высказывала недовольство тем, что полностью реализуется только ее украинская часть, а ограничения на экспорт российских удобрений и продовольствия так и не сняты.

В последние несколько недель состоялся ряд контактов по этой теме и по вопросу продления зерновой сделки. Так, в Стамбуле 10-11 мая прошла встреча высокого уровня с участием представителей РФ, Турции, Украины и ООН.

По ее итогам глава российской делегации замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит существование, если сторонам не удастся договориться по ее продлению с учетом интересов России.

Для того, чтобы сделка работала, в конце апреля генсек ООН Антониу Гутерреш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с идеями по полной реализации договоренностей, которые, по словам Вершинина, предусматривают взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, и, "возможно, какие-то другие идеи".

Сами предложения, отмечали российские власти, были взяты Москвой в проработку.

Кроме того, в начале мая источник сообщал РИА Новости о работе не только над гарантиями по возвращению Россельхозбанка (является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки) в SWIFT, но и о переговорах по посредничеству турецкого банка по оплате российской агропродукции, однако конкретики в итоге не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 мая — за два дня до "дедлайна" — отмечал, что контакты по зерновой сделке продолжаются, много вопросов остаются открытыми. Он сообщил, что Кремль проинформирует о перспективах продления зерновой сделки, когда будет принято соответствующее решение.

При этом источник, знакомый с переговорным процессом, говорил РИА Новости, что переговоры лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана могут стать последней надеждой зерновой сделки, 16 мая источник отмечал, что радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки на данный момент нет.

В свою очередь, посол Украины в Турции Василий Боднар тоже 16 мая заявил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке, он считает, шансы перезаключить договор есть.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в конце апреля отмечал, что российские власти готовы ко всем сценариям, если соглашение не будет продлено после 18 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в начале апреля в Турции, отмечал, что Москва, если придется, может и будет работать по экспорту своего зерна вне рамок договоренностей, – у России есть возможность делать это с Турцией и с Катаром.