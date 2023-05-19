МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В новый пакет санкций США против России включат порядка 300 компаний, лиц, судов и самолетов, экспортные ограничения буду введены в отношении 70 предприятий России и других стран, сообщил накануне саммита лидеров "Большой семерки" высокопоставленный представитель администрации США. Об этом пишет РИА Новости. Источник отметил отсутствие разногласий в ЕС по 11-му пакету санкций

Представитель Белого дома назвал новый пакет "существенным" и заявил, что США "обновят экономическое давление на Россию, продолжат расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину".

При этом он пояснил, что санкции будут объявлены "в отношении 300 лиц, предприятий, судов и самолетов", а кроме того, будет введено "ограничение в получении экспортных товаров из США в отношении почти 70 компаний из России и третьих стран". Представитель американской администрации отметил, что новые ограничения коснутся в том числе компаний, задействованных в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Он подчеркнул, что новые санкционный пакет "будет значительным усилием, которое существенно ограничит доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей".