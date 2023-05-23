МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Группа "Уралхим-Уралкалий" не исключает гуманитарной поставки 55 тысяч тонн калия, замороженных в порту Риги, в Шри-Ланку, следующая партия удобрений может отправиться в Нигерию, сообщили в компании. ООН отметила важность экспорта продовольствия и удобрений из России

"Группа "Уралхим-Уралкалий" не исключает, что порядка 55 000 тонн калия, которые более года находятся на борту судна Asian Majesty в порту Риги, могут быть поставлены Шри-Ланке", — заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что группа уже направила странам Африки в общей сложности порядка 54 тысяч тонн из более чем 260 тысяч тонн удобрений, "де-факто заблокированных на складах и в портах ЕС в 2022 году", и напомнили, что в общей сложности "Уралхим-Уралкалий" намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тысяч тонн минеральных удобрений.

"Ожидается, что следующей страной-получателем может стать Нигерия", — добавили в компании.

Кроме того, "Уралхим" не исключает покупку активов зарубежных зернотрейдеров, уходящих из РФ, для поддержки продовольственной безопасности в мире, сообщили в пресс-службе компании.

"Мы рассматривали и рассматриваем различные варианты. Наше внимание к зернотрейдерам обусловлено важностью обеспечения поставок зерна на мировые рынки и поддержки продовольственной безопасности в ряде регионов мира", — сообщили в "Уралхиме", отвечая на вопрос об интересе к приобретению сельхозактивов уходящих западных компаний.

С конца марта о решении прекратить экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года сообщили три крупных мировых поставщика сельхозпродукции: сначала стало известно о планах американской Cargill и канадской Viterra, позже в Минсельхоз РФ поступило уведомление от российской "дочки" Louis Dreyfus Company. В Минсельхозе отмечали, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу.

Об интересе "Уралхима" к покупке активов Cargill и Viterra в декабре прошлого года писал "Коммерсант": по данным издания, соответствующее письмо гендиректор компании Дмитрий Коняев написал президенту РФ Владимиру Путину.

Наконец, строительство нового перевалочного комплекса аммиака и удобрений в порту Тамань частично снимает проблему блокировки аммиакопровода Тольятти-Одесса, рассказали в "Уралхиме". ООН сообщила о возобновлении дискуссий по "продуктовой сделке"

"Строительство нового терминала в Тамани и его вывод на проектную мощность частично снимает проблему блокировки аммиакопровода Тольяттиазот-Южный", — заявили там.

Планируется, что первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 миллионов тонн аммиака в год, будет введена в эксплуатацию в конце 2023 года.

Отмечается, что при этом на втором этапе проекта, который по плану завершается до конца 2025 года, мощности нового комплекса вырастут до 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида в год.

"Проектная мощность будущего терминала по перевалке аммиака составит 5 миллионов тонн в год", — добавили в компании.

Общий объем инвестиций в строительство перевалочного комплекса аммиака и удобрений в порту Тамань составит 60 миллиардов рублей, основную часть взял на себя один из крупнейших в РФ производителей аммиака и карбамида — компания "Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим-Уралкалий"), сообщал ранее Минпромторг. В феврале прошлого года компания приняла решение в связи с ситуацией на Украине приостановить транзит аммиака по трубопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса": ежегодно по нему осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим-Уралкалий" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец компании Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН.

Первая гуманитарная поставка удобрений "Уралхима" из ЕС объемом 20 тысяч тонн была отправлена из Нидерландов в конце ноября 2022 года и доставлена в марте Малави через Мозамбик. В конце апреля 2023 года партия удобрений объемом 34 тысячи тонн для Кении была погружена на судно в Риге и сейчас находится в пути до порта Момбаса.

Объединенная химическая компания "Уралхим" — один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. В числе прочих активов владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий".