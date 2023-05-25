МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Сотрудничество Москвы и Пекина обернется для Америки и западного мира настоящим геополитическим вызовом, но в целом приведет к стабилизации обстановки в мире, "снижая "градус гегемонии однополярности", пишет обозреватель китайского издания Global Times. У Пентагона попросили разъяснить риски дефолта для нацбезопасности

"Корень этого разделенного отношения США лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым "китайско-российским альянсом", который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов", — обращает внимание автор статьи.

При этом опыт всестороннего политического сотрудничества и равноправного партнерства, например, опыт совместной работы Китая и России, делает мир более открытым. Конечно, чтобы получить крепкий результат, странам надо достичь определенного уровня взаимодоверия.

Пример, который показывает глобальному миру сотрудничество Москвы и Пекина, "заставляет нервничать" не только западную прессу, но и политиков. Издание отмечает, что в такой ситуации становится важным "раскрутить старую шарманку" о серьезной зависимости и "вассальстве" России от Китая. Этой риторикой СМИ Запада пытаются дискредитировать отношения Пекина и Москвы.

В заключение автор статьи отметил, что Запад уже не в силах создавать помехи на пути особого стратегического партнерства между Россией и Китаем: две страны обогащаются и крепнут.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай с двухдневным официальным визитом. В первый день визита глава российского правительства посетил Шанхай и выступил на бизнес-форуме, во второй он посетил Пекин и встретился с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.