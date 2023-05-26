МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Шаг России по выходу из соглашения с Финляндией по проведению военных инспекций окажет негативное воздействие на уровень доверия двух государств, считает бригадный генерал финской армии Сами Нурми. Об этом он рассказал в интервью изданию Helsingin Sanomat. Финские банки обязали передать данные о депозитах россиян

Как сообщило ранее министерство иностранных дел Финляндии, в столице получили сообщение Москвы о прекращении двустороннего соглашения, которое регламентирует дополнительные визиты по взаимной военной оценке. В 2020 году эти визиты прекратились из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. После начала спецоперации на Украине эти инспекционные визиты тоже не проводились.

"На этом соглашении основывалось доверие. Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности", — отметил финский генерал. По его мнению, эта договоренность имела большое значение для обеих сторон.

Он добавил, что даже применение других, достаточно технологичных, технологий получения информации о ситуации в военной отрасли другой страны, личные визиты военных представителей одного государства к другому имели большую ценность.

"После встречи телефонные переговоры проводить легче", — сказал Нурми.

Принятое Москвой решение стало одним из примеров того, как страна "разрывает оставшиеся связи с западными странами, в то время как Запад сохраняет санкции", добавил он.

Если странам-соседям не удастся сохранить оставшиеся для взаимодействия связи, они "отдалятся друг от друга еще сильнее", резюмировал военный представитель. "Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто", — призвал он.