ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис не смог подтвердить, что при первом же голосовании по законопроекту о предотвращении дефолта он сможет обеспечить необходимое количество голосов своих однопартийцев для поддержки документа в рамках соглашения президента страны Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти. Более 50 процентов британцев выступили за сближение страны с Евросоюзом

"Что ж, конечно, мы должны избежать обвала рынка, обрушения экономики, дефолта", — ответил Джеффрис в интервью телеканалу CBS News на прямой вопрос о том, сможет ли он обеспечить нужное число голосов для прохождения законопроекта с первой попытки.

Лидер демократического меньшинства в палате не стал прямо отвечать на вопрос ведущей, сразу перейдя к обвинениям в адрес республиканцев, из-за которых, по его словам, США оказались в ситуации угрозы дефолта.

Кроме того, Джеффрис сообщил, что позднее в воскресенье демократы в палате представителей планируют провести обсуждение с Белым домом по соглашению Байдена и Маккарти, однако не уточнил, кто будет присутствовать на разговоре со стороны президентской администрации.

Джеффрис также не смог подтвердить слова Маккарти о том, что демократы в палате разочарованы достигнутым соглашение. "Понятия не имею, о чем он говорит", — заявил демократ.

В воскресенье Маккарти сообщил в интервью телеканалу Fox News, что надеется на поддержку обеих партий в ходе голосования по законопроекту, посвященному предотвращению угрозы дефолта, добавив, что в Демократической партии оказались разочарованы итогами переговоров, поскольку "в законопроекте для них ничего нет".

Маккарти и Байден в субботу вечером (ночью в воскресенье по мск) объявили о наличии принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. Стороны сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.

По данным источников телеканала CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. В частности, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.

Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.