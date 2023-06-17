МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в субботу в Санкт-Петербурге встретится лидерами ряда африканских стран, чтобы обсудить их инициативу по Украине, а также будущее зерновой сделки. Лавров назвал условия для продления Россией зерновой сделки

На переговоры приедут президенты ЮАР, Коморских остров, Замбии и Сенегала. Египет будет представлять премьер-министр, Уганду — министр иностранных дел, Конго — государственный министр.

КОНТИНЕНТ ЗА МИР

Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и Путин, и Владимир Зеленский.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

В ЕС уже заявили, что не поддержат инициативу африканских лидеров по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АФРИКАНЦЕВ В ВАРШАВЕ И КИЕВЕ

Перед визитом в Россию африканская делегация запланировала переговоры с украинской стороной. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в пятницу приехал на Украину, чтобы принять участие в африканской мирной миссии в переговорах с Владимиром Зеленским. Рамафоса в пятницу утром прибыл на железнодорожную станцию Немешаево в пригороде Киева и был принят специальным посланником Украины в Африке и на Ближнем Востоке послом Максимом Субхом и послом ЮАР в Украине Андре Грюневальдом.

Делегации, которая планировала сопровождать президента, повезло меньше. Охранники Рамафосы и журналисты из Южно-Африканской Республики на сутки застряли в аэропорту Варшавы. Польская погранстража утверждала, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии. Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.

Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности". В пятницу вечером репортер издания TimesLIVE Аманда Хоза сообщила, что журналистов впервые за сутки выпустили из самолета.

Рамафоса по итогам переговоров в Киеве заявил, что на встрече с Зеленским африканские лидеры заявили ему о необходимости завершить конфликт как можно раньше. В свою очередь, Зеленский во время совместной пресс-конференции с Рамафосой сообщил, что не станет "открывать второй том" минских соглашений с Россией. Он также заявил, что отвергает идею любых переговоров с РФ, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, приближенный к переговорам, африканские лидеры выдвинули Киеву предложения, однако не будут разглашать их суть до своих переговоров с Путиным.

По его словам, в ходе беседы африканских лидеров с украинским руководством "был очень искренний и откровенный обмен мнениями".

Профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости выразил мнение, что отказ Польши выпускать из самолета южноафриканских журналистов, приехавших освещать поездку президента ЮАР, а также его охрану – это намеренный шаг с целью оказания давления на делегацию.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, в свою очередь, сообщал, что визит лидеров африканских стран на Украину проходит "хорошо, как и планировалось", а власти ЮАР поддерживали контакт с властями Польши по поводу инцидента в аэропорту. При этом он же заявил, что, несмотря на объявленную воздушную тревогу и сообщения западных и украинских СМИ о взрывах в городе, члены делегации не слышали ни взрывов, ни сирен. По его словам, горожане спокойно ходили по улицам Киева.

ЗЕРНО ВСЕМУ ГОЛОВА

Украина не единственная тема, которую предстоит обсудить. Речь пойдет и о зерновой сделке, точнее, о ее будущем. Путин ранее заявил, что Россия рассматривает для себя возможность выхода из нее. Позже в Кремле уточнили, что работа будет продолжаться до срока окончания сделки.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Россия неоднократно указывала на невыполнение условий – лишь малая часть зерна направляется нуждающимся странам – речь идет о странах Африки, а рынки для российских удобрений так и не открыли. Кроме того, Путин ранее заявил, что коридоры, по которым идут корабли с зерном, постоянно используются для запуска морских беспилотников. И не так давно, по словам президента, беспилотники пытались атаковать российский военный корабль, который охранял газопровод "Турецкий поток".

При этом африканские лидеры заинтересованы в постоянных поставках зерна и обеспокоены тем, что в рамках нынешней сделки этого сделать пока не удается. Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заверил, что Россия будет активно участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказывать помощь испытывающим дефицит продуктов питания странам, в том числе африканским. И добавил, что российские поставщики в текущем году обновят рекорд по поставкам пшеницы на внешние рынки.