МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Первый в Туркмении "умный" город Аркадаг, построенный на основе концепции "смарт-сити", по инициативе экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова и названный в его честь, будет торжественно открыт 29 июня, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Иран намерен создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара

Соответствующее постановление, на выездном заседании правительства в городе Аркадаг, подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает "МИД, мэрии города Аркадаг, министерству торговли и внешнеэкономических связей, министерству культуры и Союзу промышленников и предпринимателей Туркмении обеспечить проведение церемонии открытия города Аркадаг 29 июня 2023 года на высоком организационном уровне".

Кроме того, Минкультуры, Государственному информационному агентству и Госкомитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии, "поручено обеспечить освещение на высоком уровне в СМИ церемонии открытия и осуществляемых в Туркменистане мер в области концепции "смарт-сити".

Строительство Аркадага, расположенного в 30 километрах юго-западнее Ашхабада, началось в 2019 году по инициативе и при участии тогдашнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. По замыслу экс-президента страны, Аркадаг будет первым "умным" городом в стране с экологически чистым транспортом (электробусами и электромобилями), "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и т.д. На строительство первой очереди объектов города потрачено более 3,3 миллиарда долларов США. Предусматривается строительство и второй очереди. Решениями властей в Аркадаге уже созданы Государственный архив, а также одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.

Город Аркадаг будет открыт 29 июня — в день рождения Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.