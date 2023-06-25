МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Варшава в качестве одного из лидеров уже готовит план по 12-му пакету ограничений в отношении России, заявил каналу TVN24 замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Польша нашла, в чем еще обвинить Россию, пишет СМИ

"Независимо от удовлетворенности 11-м пакетом санкций, необходимо продолжать на постоянной основе оказывать давление на Россию, поэтому мы уже думаем о 12-м пакете санкций", — заявил заместитель министра.

По его словам, что в плане по 12-му пакету санкций Евросоюза для Варшавы имеет большое значение исключение четырех элементов, которые приносят России значительные средства. Это запрет на ввоз алмазов, компьютеризация различных видов комплектующих, дополнительные ограничения на обход санкций и санкции в атомной отрасли.

Четвертый элемент предполагает введение санкций против Белоруссии, которая предоставляет свою территорию России для проведения учений и совершения ударов. "Мы не можем мириться с такой ситуацией, тем более, что режим в Минске ужесточает также внутреннюю политику по отношению к собственным гражданам. Отличия между Белоруссией и Россией медленно стираются, поэтому эти страны должны попадать под одинаковые санкции", — заявил Вавжик.

При этом он предположил, что страны Бенилюкса выступят против запрета на ввоз алмазов из России, а кроме того, будет проблематично дальнейшее ужесточение системы обхода санкций, поскольку не все государства в этом заинтересованы.

"Мы будем солидарны со странами региона, в том числе со Скандинавскими странами, которые разделяют наш подход, так как у них нет существенных экономических контактов с Россией, в отличие от других государств", — заверил Вавжик, добавив, что для Греции или Кипра будет проблемным вопрос закрытия портов.

"Однако мы должны стремиться к тому, чтобы он (пакет санкций — прим. ред.) был как можно более широким", — провозгласил замминистра.