ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. В заявлении, опубликованном после обсуждения Китая Евросоюзом и Америкой, сообщили, что сотрудничество с Китаем возможно, но при условии, что потребности всех участников будут удовлетворены, и что глобальные вопросы будут решать коллегиально. Йеллен призвала Китай к глобальному сотрудничеству с США

"Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность", — говорится в заявлении.

Америка и Евросоюз сообщили, что нуждаются в некотором изменении тактик, направленных на взаимодействие с КНР, учитывая действия последнего на международной арене и положения "более широкого геополитического контекста". В общем, представители США и ЕС выступают за открытые каналы общения с Китаем.

"Нуланд и Саннино также выразили озабоченность по поводу использования и угроз экономического принуждения, которые подрывают основанный на правилах международный порядок и многостороннюю торговую систему, включая ВТО. Они подчеркнули важность реагирования на такое принуждение со стороны других партнеров, как было согласовано на саммите G7 в Хиросиме", — указано в заявлении.