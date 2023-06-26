В Европарламенте обвинили Зеленского в торговле землями в разгар конфликта
Евродепутат Уоллес: Зеленский использует конфликт для продажи государственных земель
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский в разгар конфликта распродает государственные земли.
"Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами (государственных земель — прим. ред.)… За что умирают украинцы из рабочего класса? " — задался вопросом евродепутат.
При этом Уоллес отметил, что к сегодняшнему дню западные компании выкупили на Украине более трех миллионов гектаров земли.
https://1prime.ru/world/20230626/840921300.html
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