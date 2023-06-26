МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский в разгар конфликта распродает государственные земли. Зеленский подписал закон о национализации банков подсанкционных лиц

"Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами (государственных земель — прим. ред.)… За что умирают украинцы из рабочего класса? " — задался вопросом евродепутат.

При этом Уоллес отметил, что к сегодняшнему дню западные компании выкупили на Украине более трех миллионов гектаров земли.