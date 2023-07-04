МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Майк Пенроуз, глава фонда, который будет распределять средства от продажи лондонского футбольного клуба "Челси", заявил, что деньги не могут быть переведены в Россию и Белоруссию из-за санкций. СМИ: Абрамович не хочет передавать деньги от продажи "Челси" Украине

Ранее газета Daily Mail сообщала, что бывший владелец "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович не подписывает договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба. Отмечалось, что Абрамович хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

По словам Пенроуза, из-за соглашения с ЕС фонд сможет распоряжаться средствами от продажи клуба, только если он согласится ограничить их распределение "географическими границами Украины". Однако, по его словам, ранее предполагалось, что средства смогут принести пользу "всем жертвам войны на Украине и ее последствий". Поэтому Пенроуз просит британские власти передать фонду средства без выдвижения политических условий.

"Чтобы прояснить еще один вопрос… Если бы нам разрешили поддерживать "всех жертв войны на Украине и ее последствий", мы не могли бы выделять средства России или Белоруссии или учреждениям, связанным с их правительствами или подсанкционными лицами, поскольку это нарушит закон о санкциях… Ни я, ни наше уважаемое правление не желает попасть в тюрьму", — приводит слова Пенроуза газета Times.

По его словам, правительство Британии может направить в фонд наблюдателя, чтобы не допустить нарушения режима санкций.

Абрамович был владельцем английского "Челси" с лета 2003 года. В начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче "Челси" консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая. При Абрамовиче лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.