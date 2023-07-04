ПЕКИН, 4 июл — ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) успешно развивалось в условиях неблагоприятной глобальной экономической ситуации, заявил во вторник генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, выступая на открытии саммита Совета глав государств ШОС. В Иране назвали преимущества вступления страны в ШОС

Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС проходит в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.

"Несмотря на неблагоприятную глобальную экономическую ситуацию, торгово-экономическое взаимодействие и практическое сотрудничество в ШОС развивалось успешно", — сказал Чжан Мин.

Он отметил, что продолжало набирать обороты взаимодействие в сфере торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, энергетики, транспорта, взаимосвязанности, цифровых технологий и в других областях.

Чжан Мин также подчеркнул, что в период с последнего саммита ШОС в Самарканде укреплялось сотрудничество в сфере безопасности, велась решительная борьба с "тремя силами зла" — незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью.

"Приобретают все более разнообразный характер гуманитарные обмены, создаются новые механизмы сотрудничества — в области стартапов и инноваций, традиционной медицины, а также сокращения бедности. Последовательно расширяется и обогащается взаимодействие с наблюдателями, партнерами по диалогу и международными организациями", — добавил он.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.