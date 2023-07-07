МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В нынешнем году на Украине ожидается экономический рост на уровне 3%, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству Блумберг. Минфин Украины назвал размер внешних поступлений в бюджет в 2023 году

"В этом году ожидается экономический рост на уровне 3%", — передает агентство слова Марченко.

Он также добавил, что киевский режим будет стремиться бороться с коррупцией, чтобы показать "всему цивилизованному миру", что страна движется в правильном направлении.

В мае Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по ВВП Украины в реальном выражении на 2023 год, ожидая роста в диапазоне от 1 до 3% по сравнению с предыдущим прогнозируемым диапазоном от —3 до +1%. МВФ видит признаки "постепенного экономического восстановления" Украины в 2023 году с учетом, что "прогноз остается высоко неопределенным" из-за продолжающегося конфликта.

Ранее Марченко также заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.