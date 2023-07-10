ПЕКИН, 10 июл — ПРАЙМ. Здоровые и стабильные китайско-американские отношения идут на пользу не только двум странам, но и миру и развитию остальных государств, говорится в заявлении министерства финансов КНР, подводящем итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

Йеллен 6-9 июля находилась в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.

“В ходе встреч и переговоров китайская сторона подчеркнула, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения идут на пользу не только двух стран, но и мира и развития во всем мире. Взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество должно быть основным и верным путем межгосударственных отношений”, — говорится в документе.

Отмечается, что китайская сторона также выразила надежду на то, что США будут придерживаться рациональной и прагматичной позиции, двигаться навстречу Китаю, прилагать усилия вместе с ним, “чтобы договоренности, достигнутые главами стран на острове Бали, были воплощены в реальные действия, способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения как можно раньше вернулись в нормальную колею”.