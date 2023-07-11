МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в июне, согласно окончательной оценке, ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее, как показывала и предварительная оценка, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Инфляция в Китае в июне осталась на прежнем уровне

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует во вторник, 11 июля, в 9.00 мск.

В то же время Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародует данные по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что в марте-мае показатель остался на уровне февраля-апреля в 3,8%.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в июле составил минус 10,5 пункта против минус 8,5 пункта месяцем ранее.