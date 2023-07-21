МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Очередные американские санкции против России подтверждают оправданность ее курса на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета, заявило посольство РФ в США. Белый дом продолжит расширять санкции в отношении России

Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении РФ. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным сектором.

"Деструктивные действия Белого дома лишь подтверждают оправданность курса Российской Федерации на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Вновь высвечивают безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей", — сказано в заявлении посольства.

Действия Запада дипломаты назвали "гибридной войной". Они добавили, что новый раунд репрессалий призван ограничить потенциал российского военно-промышленного комплекса и энергосектора, а также осложнить доступ к международной финсистеме.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.