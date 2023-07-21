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2023
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В Японии ускорилась годовая инфляция
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Потребительские цены в Японии по итогам июня ускорили рост до 3,3% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, экономика, мировая экономика, япония, инфляция, ускорение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам июня ускорили рост до 3,3% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения инфляции до 3,5%.
В месячном выражении цены за июнь выросли на 0,2%, тогда как в мае месячная инфляция не изменилась.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,3% по итогам июня с 3,2% месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.