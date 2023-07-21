МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам июня ускорили рост до 3,3% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Недельная инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18 процента

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения инфляции до 3,5%.

В месячном выражении цены за июнь выросли на 0,2%, тогда как в мае месячная инфляция не изменилась.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли на 3,3% по итогам июня с 3,2% месяцем ранее, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.