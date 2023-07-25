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2023-07-25T04:24:48+03:00
2023-07-25T04:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230725/841175824.html
Associated Press сообщило о размере дополнительной военной помощи США Киеву
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США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника. "Администрация отправляет... ПРАЙМ, 25.07.2023
впк, экономика, мировая экономика, новости, сша, украина, помощь, вооружения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.
"Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.
В пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в сообщении.