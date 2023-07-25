МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника. Южная Корея снова предоставит финансовую помощь Украине

"Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

В пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в сообщении.