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В США произошел крупный пожар из-за неисправного реактора на электростанции
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Крупный пожар произошел из-за неисправности реактора на электростанции в городе Питтсбург в американском штате Пенсильвания, его удалось локализовать, сообщила местная служба... ПРАЙМ, 25.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, пожар, электростанция, реактор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл —ПРАЙМ. Крупный пожар произошел из-за неисправности реактора на электростанции в городе Питтсбург в американском штате Пенсильвания, его удалось локализовать, сообщила местная служба общественной безопасности.
"Службы общественной безопасности в настоящее время реагируют на крупный пожар на острове Брунот", — говорится в заявлении в Twitter.
Как сообщается, пожар удалось локализовать, причиной возгорания стала неисправность реактора.
По предварительной информации пострадавших нет.