МОСКВА, 25 июл —ПРАЙМ. Крупный пожар произошел из-за неисправности реактора на электростанции в городе Питтсбург в американском штате Пенсильвания, его удалось локализовать, сообщила местная служба общественной безопасности. В США ожидают оглашения обвинительного заключения против Трампа

"Службы общественной безопасности в настоящее время реагируют на крупный пожар на острове Брунот", — говорится в заявлении в Twitter.

Как сообщается, пожар удалось локализовать, причиной возгорания стала неисправность реактора.

По предварительной информации пострадавших нет.