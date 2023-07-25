2023-07-25T18:50:00+03:00
2023-07-25T18:50:04+03:00
2023-07-25T18:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230725/841185367.html
Ушаков подчеркнул готовность России вернуться к реализации зерновой сделки
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия готова к возобновлению участия в зерновой сделке, если обязательства в отношении нее будут реализованы, сделка не свернута окончательно, а просто... ПРАЙМ, 25.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, зерновая сделка
https://cdnn.1prime.ru/images/83910/34/839103412.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83910/34/839103412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83910/34/839103411.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83910/34/839103411.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83910/33/839103399.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83910/33/839103399.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230424/840462914.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия готова к возобновлению участия в зерновой сделке, если обязательства в отношении нее будут реализованы, сделка не свернута окончательно, а просто приостановлена, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Мы прекратили свое участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если наши обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализоваться на практике. То есть сделка — она окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть так называемого пакетного решения — она не выполняется", — сказал Ушаков журналистам.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.