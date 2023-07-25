МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия готова к возобновлению участия в зерновой сделке, если обязательства в отношении нее будут реализованы, сделка не свернута окончательно, а просто приостановлена, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Песков: зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий

"Мы прекратили свое участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если наши обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализоваться на практике. То есть сделка — она окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть так называемого пакетного решения — она не выполняется", — сказал Ушаков журналистам.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.