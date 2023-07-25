МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Наименее плохим вариантом" является продолжение деятельности в условиях жестких ограничений, заявил генеральный директор компании Unilever Хайн Шумахер (Hein Schumacher). Чистая прибыль Unilever в первом полугодии выросла на 20,7 процента

"Первый вариант — это отказ от бизнеса. Мы считаем, что, по сути, это может привести к его национализации, учитывая все те события, которые произошли в последнее время. Второй вариант — продажа бизнеса, но реальность такова, что мы не нашли приемлемого решения, отвечающего нашим заявленным целям. Ни один из вариантов не является хорошим, но последний вариант, предполагающий ограниченное ведение бизнеса, является наименее плохим, и именно на нем мы и находимся", — приводит агентство Рейтер слова гендиректора компании.

В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.