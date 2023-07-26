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Аксенов заявил о переносе Ялтинского международного экономического форума
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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировалось провести 29-30 сентября в Москве, переносится на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... ПРАЙМ, 26.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, ялтинский экономический форум, сергей аксенов, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировалось провести 29-30 сентября в Москве, переносится на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.