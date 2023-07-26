МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировалось провести 29-30 сентября в Москве, переносится на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Страны Латинской Америки готовы приехать на ВЭФ, заявил МИД

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.