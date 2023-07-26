БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. НАТО приветствует усилия Турции и других союзников, направленные на возобновление черноморской зерновой инициативы, говорится в заявлении по итогам заседания в среду в Брюсселе совета НАТО-Украина.

"Союзники приветствовали продолжающиеся усилия Турции по возобновлению зерновой инициативы, а также усилия других союзников — Болгарии и Румынии, а также Европейского союза и ООН, направленные на обеспечение экспорта украинского зерна по морю и суше", — указывается в документе.

Союзники по НАТО также заявили, что продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.