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НАТО поддержала усилия Турции по возобновлению зерновой сделки
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НАТО приветствует усилия Турции и других союзников, направленные на возобновление черноморской зерновой инициативы, говорится в заявлении по итогам заседания в среду в Брюсселе... ПРАЙМ, 26.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 26 июл — ПРАЙМ. НАТО приветствует усилия Турции и других союзников, направленные на возобновление черноморской зерновой инициативы, говорится в заявлении по итогам заседания в среду в Брюсселе совета НАТО-Украина.
"Союзники приветствовали продолжающиеся усилия Турции по возобновлению зерновой инициативы, а также усилия других союзников — Болгарии и Румынии, а также Европейского союза и ООН, направленные на обеспечение экспорта украинского зерна по морю и суше", — указывается в документе.
Союзники по НАТО также заявили, что продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.