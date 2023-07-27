С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Африканские страны имеют огромный потенциал для развития атомной энергетики и улучшения качества жизни населения, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на саммите "Россия-Африка". "Росатом" готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР

Африканский континент идет к тому, чтобы из пятой части населения Земли стать одной третьей, заявил гендиректор.

"При этом, если смотреть на электрогенерацию в мире, то в прошлом году было выработано на планете примерно 30 триллионов киловатт-часов электроэнергии, а в Африке — меньше одного. И в этом смысле эта диспропорция не может долго сохраняться", — продолжил глава "Росатома".

Как следствие, африканские страны серьезно возьмутся за создание атомных технологий в ближайшем будущем, заметил Лихачев.

По его мнению, Африка представляет собой "огромный потенциал роста технологий и качества жизни людей".

"Мы уверены, что атомные технологии в ближайшие годы будут востребованы Африкой очень активно», — добавил Лихачев.

Также гендиректор напомнил об уже действующих и строящихся атомных предприятиях на территории Африки и Ближнего Востока, среди них — АЭС в ЮАР и первая атомная станция в Египте.

Африка уже "почувствовала вкус" мирного атома, заключил гендиректор "Росатома".

Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.