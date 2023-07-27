МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки вели подготовку к конфликту на Украине в течение нескольких десятилетий, заявил в беседе с изданием Myśl Polska немецкий политик Оскар Лафонтен (возглавлял в 1995 —1999 годах Социал-демократическую партию Германии, занимал пост министра финансов с 1998 по 1999 год). "Во всем виноваты русские": экономика Европы сыплется, как карточный домик

По мнению собеседника издания, Вашингтон делает все для того, чтобы остаться единственной державой на планете и для этого вступает в конфликты с другими крупными странами. Противостояние с Китаем и Россией уже идет, отметил политик, а Индию эта участь ждет уже скоро.

"Соединенные Штаты готовились к этому конфликту в течение нескольких десятков лет. Американские теоретики внешней политики, такие как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, давно указывали, что Украина под контролем США гарантирует выход России из числа мировых держав", — рассуждает Лафонтен.

По его словам, тем, кто считает, что конфликт можно разрешить наращиванием поставок оружия, стоит задуматься. "Украина все больше разрушается и так будет продолжаться, конца и края не видать. Невероятно, что Германия продолжает вести такую глупую политику, хотя в большей части мира, слава Богу, уже сделали соответствующие выводы", — добавил он.

Промышленность Германии должна бить тревогу из-за сложившейся ситуации. "Доля американских компаний в управлении немецкой промышленностью настолько велика, что возражения просто невозможны", — объясняет это бездействие Лафонтен.

Говоря об отказе от "Северного потока", собеседник отметил, что уничтожение американцами этой жизненно важной для ФРГ энергетической магистрали показывает истинные интересы Америки и полную беспомощность Берлина в вопросе защиты своих интересов.

"Нынешние власти (США — прим. ред.) в мгновение ока разрушили отношения с Россией, которые строили многие правительства. Поэтому Германия либо пойдет на дно, либо сумеет отстранить это правительство от власти", — отметил он.

Лафонтен считает, что Украина стала для политиков в Вашингтоне своеобразным полигоном для подготовке к конфликту с Китаем. "В отчете RAND Corporation мы прочитали, что конфликт на Украине нужно остановить, чтобы американцы могли подготовиться к столкновению со своим главным противником, которым, по мнению авторов анализа, является Китай", — прогнозирует немецкий эксперт.