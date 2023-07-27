МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия одной из первых поддержала присоединение африканского союза к "Большой двадцатке", надеется на принятие положительного решения на саммите в Нью-Дели, заявил глава государства Владимир Путин. Страны G20 не смогли согласовать дорожную карту по ископаемому топливу

Президент России в четверг встретился с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

"Мы поддерживаем подключение союза к работе ведущих международных объединений, и напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на выдвижение в прошлом году вашего и предшественниками на председательском посту президентом Сенегала инициативу о предоставлении АфроСоюзу полномочного, полноправного членства в G20", — сказал он.

Путин также выразил надежду, что члены "Группы двадцати" примут решение на саммите в Нью-Дели в сентябре.

Кроме того, подчеоркнул глава государства, Россия видит Африканский союз как "ведущую региональную организацию", которая обеспечивает безопасность и достойное место континента в мировой экономике.