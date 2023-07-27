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В случае, если подконтрольные Киеву войска получит от НАТО истребители F-16, российские войска легко их уничтожат. Как подчеркнул в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, украина, экономика, поставки, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В случае, если подконтрольные Киеву войска получит от НАТО истребители F-16, российские войска легко их уничтожат. Как подчеркнул в эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, такой прогноз позволяет сделать пр6едыдущий опыт поставки зарубежной военной техники.
Как отмечал ранее в беседе с американским телеканалом Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, поставки F-16 властям Украины могут начаться ближе к концу 2023 года. В то же время он признал, что эта техника вряд ли сможет переломить ситуацию в пользуКиева.
"У России есть тысячи истребителей, при помощи которых она легко расправится с F-16. Их поставки ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы", — подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что снабжение ВСУ вооружением уже привело к ситуации, когда все западное оружие оказалось легкой мишенью для Москвы. Оно доказало свою неэффективность, признал эксперт.
То, что Запад поставляет истребители, демонстрирует заинтересованность Америки в наращивании контрактов в оборонной сфере. То касается Киева, то ему решение о поставках никак не поможет, делает вывод аналитик.