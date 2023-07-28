МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. За последние десятилетия в США значительно вырос ущерб от стихийных бедствий. Сумму ущерба от наводнений, торнадо и других погодных явлений, подсчитали эксперты Национальной атмосферной и океанической администрации, сообщает Bloomberg. Сенат США одобрили проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год

По оценке климатолога из Национального центра экологической информации (NCEI) Адама Смита, "число и стоимость природных катастроф растет со временем из-за усугубления последствий изменения климата".

Он отметил, что пять из шести последних лет разрушения от катастроф обходились Соединенным Штатам более чем в 100 миллиардов долларов ежегодно.

Наиболее сильно по экономике бьют ураганы. С 1980 года тропические циклоны "облегчили" казну США на 1,3 триллиона долларов.