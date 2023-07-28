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Ученые подсчитали, во сколько США обходятся стихийные бедствия
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За последние десятилетия в США значительно вырос ущерб от стихийных бедствий. Сумму ущерба от наводнений, торнадо и других погодных явлений, подсчитали эксперты Национальной... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, бедствия, ущерб, размер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. За последние десятилетия в США значительно вырос ущерб от стихийных бедствий. Сумму ущерба от наводнений, торнадо и других погодных явлений, подсчитали эксперты Национальной атмосферной и океанической администрации, сообщает Bloomberg.
По оценке климатолога из Национального центра экологической информации (NCEI) Адама Смита, "число и стоимость природных катастроф растет со временем из-за усугубления последствий изменения климата".
Он отметил, что пять из шести последних лет разрушения от катастроф обходились Соединенным Штатам более чем в 100 миллиардов долларов ежегодно.
Наиболее сильно по экономике бьют ураганы. С 1980 года тропические циклоны "облегчили" казну США на 1,3 триллиона долларов.