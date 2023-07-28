МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Индия и Бразилия выступают против призыва Китая об интенсивном увеличении БРИКС, хотят вынести на саммит в ЮАР вопрос о привлечении дополнительных стран со статусом наблюдателя, передает Bloomberg, ссылаясь на чиновников, знакомых с сиуацией. В БРИКС заявили о намерении увеличить количество операций в нацвалютах

Ранее в мае в Кремле ответили на вопрос о составе БРИКС, что тема расширения группы очень актуальна и что все больше стран проявляют к ней интерес.

Bloomberg сообщает, что есть и сраны, выразившие возражения против расширения альянса. На саммите обсудят включение в него Индонезии и Саудовской Аравии, пояснило издание.

Как сообщили итсочники, Китай неоднократно продвигал идею расширения БРИКС во время встреч членов.

"Десятки стран требуют присоединения к альянсу, подпитывая опасения Запада, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и ЕС", — сообщает Bloomberg.

Среди стран-противниц расширения блока Бразилия и Индия, продолжило агенство. Первая не хочет расширения БРИКС из-за упомянутого противовеса США и ЕС, а Индия требует строгих правил включения в группу без ее формального расширения.

Два индийских чиновника расказали Bloomberg, проект правил приема в БРИКС составили после возражений Индии против китайских стремлений к расширению блока. Также они сказали, что основные принципы проекта будут обсуждены на саммите в ЮАР.

Один из чиновников уточнил, что глава правительства Индии Нарендра Моди уже июне обсудил вопросы возможного приема в альянс Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Бразильский чиновник в интервью Bloomberg заявил, что страна предлагает создать категории "наблюдатель" и "страна-партнер". Страны, претендующие на членство, будут проходить через эти позиции прежде, чем стать полноправными членами блока. Бразилия поддержит Индонезию в вопросе расширения, добавило издание.

В свою очередь ЮАР, по данным источников, поддерживает различные варианты членства, но не обязательно выступает против увеличения.



"Встреча лидеров БРИКС в прошлом году санкционировала расширение членства, добавление новых членов в БРИКС является политическим консенсусом пяти стран-членов БРИКС", — сообщает Bloomberg ответ китайского МИД на свой запрос.