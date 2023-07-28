МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В министерстве обороны Великобритании признали опасность, которую несет в себе новое российское вооружение. Как пишет издание Newsweek со ссылкой на источники в ведомстве, новый ударно-разведывательный вертолет "Аллигатор" Ка-52М, как и его предшественник Ка-52, представляют огромную проблему для украинских военных. Даже МВФ это признал! Германии не выбраться из рецессии

"Вертолет Ка-52 — один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине", — отметили в британском военном ведомстве.

Новый военный вертолет "Аллигатор" обладает способностью уничтожать бронетехнику и живую силу. Особенностью является работа на поражение воздушных целей и днем, и в темноте. Не помеха для этой техники и работа в сложных погодных условиях, что также ухудшает положение украинских войск.

Помимо этого в Лондоне признали, что новый вертолет представляет серьезную опасность для ВСУ в ходе контрнаступления.

"Экипаж Ка-52 виртуозно поражает позиции ВСУ, обходя ПВО Украины", — заявили в Министерстве обороны Британии, оценивая эффективность боевой техникой.

В улучшенном Ка-52М заметно модернизированы характеристики оптико-электронной системы, это дает возможность "видеть" гораздо дальше, в темноте и плохих погодных условиях. Также команда такой машины может использовать улучшенное вооружение. В частности, применять в бою ракеты, наводящиеся по лазерному лучу.