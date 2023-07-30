МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Обозреватель французского издания Le Monde Тома Д`Истриа отметил важность перехода российской армии в "смертоносное для ВСУ" наступление на территории Луганской Народной Республики. "Поляки следующие". Британцев шокировало решение Зеленского о России

По его мнению, для киевских военных это стало серьезным испытанием на прочность, ведь российские войска превосходят и численностью, и огневой мощью.

ВСУ "пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", отмечает автор статьи. Один из украинских военных рассказал, что подконтрольной Киеву армии не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.

Как сообщало ранее Министерство обороны России, военные силы продвинулись в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта. Помимо этого, есть успехи на Краснолиманском направлении.

Как заявил в своем Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок, вместо того, чтобы изменить ситуацию на поле противостояния,"нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина", устраивая теракты при помощи беспилотников в мирных российских городах.

"С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин — государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу", — отметил украинский режиссер.