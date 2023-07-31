МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объединенная зерновая компания (ОЗК) в сезоне 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался 1 июля) поставила в страны Африки более 100 тысяч тонн зерна, сообщается в пресс-релизе компании. Россия направила в Буркина-Фасо зерно до официального заявления о поставках

"Страны Африки — одно из приоритетных направлений экспорта российских зерновых в целом и Группы ОЗК в частности. Так, компания входит в пятерку крупнейших российских поставщиков пшеницы в Египет: суммарно Группа экспортировала более 2,4 миллиона тонн за последние четыре сельскохозяйственных сезона", — говорится в сообщении.

ОЗК указывает, что ее представители проинформировали о деятельности компании на африканском континенте в ходе форума "Россия-Африка" — в частности, "о поставке уже более 100 тысяч тонн зерна в страны Африки в начавшемся сельхозсезоне".

Кроме того, в географию экспорта группы входят Кения, Ливия, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Уганда, ЮАР и другие африканские страны.

"За последние пять лет мы поставляли зерно более чем в 10 африканских стран. Со всеми, кроме Египта, мы работали через международных трейдеров. Изменившаяся геополитическая ситуация стала прекрасным стимулом для выстраивания прямого диалога. И сейчас мы имеем возможность предложить нашим партнерам с Африканского континента индивидуальный подход, можем обсудить с ними их потребности по объему и качеству зерна, метод и способы оплаты", — приводятся в сообщении слова замгендиректора ОЗК Ксении Боломатовой.

Объединенная зерновая компания была основана в 2009 году для поддержки отечественных аграриев и развития инфраструктуры зернового рынка. Она является государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс одна акция ОЗК.