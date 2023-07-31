МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Вероятность того, что мировая экономика резко замедлится, уменьшилась, при этом прогнозы роста мировой экономики на 2023–2024 годы были повышены до 3% и 2,9% соответственно, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"Риск резкого замедления мировой экономики уменьшился", — считают в Банке России.

ЦБ отмечает, что с учетом "сильных данных за первый квартал 2023 года и хороших оперативных данных за второй квартал прогнозы роста мировой экономики на 2023–2024 годы. были повышены на 0,1 процентного пункта, до 3,0 и 2,9% соответственно".

При этом большая инерционность инфляционных ожиданий и инфляции в основных развитых экономиках и, как следствие, более высокие траектории ставок в США и еврозоне обусловливают более сильное влияние ДКП на рост на среднесрочном горизонте, отметили в Банке России.

"Прогноз роста на 2025 год понижен на 0,3 процентного пункта, до 2,7%, что сохраняет среднесрочную траекторию практически неизменной", — добавили в регуляторе.