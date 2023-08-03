МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. БРИКС еще не разработал критерии, по которым можно вступать в альянс, поэтому вряд ли стоит ожидать расширения блока на саммите в ЮАР 22-24 августа, заявил РИА Новости доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. Профессор СПбГУ оценил шансы Боливии вступить в БРИКС

"Я, честно говоря, вообще предполагаю, что мы вряд ли увидим в августе на саммите БРИКС перечень стран, присоединившихся к БРИКС. Такая возможность есть, но мне кажется, что она пока даже не 90-процентная", — уточнил профессор.

По его мнению, "главная проблема в том, что страны БРИКС еще не разработали критерии, согласно которым нужно вступать в группу".

"БРИКС — это не интеграционная группа", — заявил Хейфец.

"У Европейского союза они (критерии — прим.ред.) есть, у ряда других интеграционных групп есть. БРИКС — это неформальное объединение государств, и первое, что нужно решить, будут ли они расширяться без критериев или будут расширяться на базе каких-то критериев", — объяснил историк.