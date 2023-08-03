ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Новую гуманитарную помощь США на сумму 362 миллиона долларов получат 11 стран Африки и Гаити, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Средства, по его словам, призваны повысить их продовольственную безопасность. США выделят 362 миллиона долларов странам с продовольственными трудностями

"Сегодня я объявляю о выделении дополнительных 362 миллионов долларов на устранение причин отсутствия продовольственной безопасности и повышение устойчивости Гаити и 11 африканских стран", — сказал Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

Деньги, по замыслу американцев, пойдут, в частности, на обеспечение беременных женщин более калорийным питанием и помощь местным фермерам в выращивании более продуктивных и разнообразных культур.