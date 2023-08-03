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Новую продовольственную помощь США получат 11 стран Африки и Гаити
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Новую гуманитарную помощь США на сумму 362 миллиона долларов получат 11 стран Африки и Гаити, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Средства, по его словам, призваны повысить их... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, гуманитарная помощь, африка, гаити
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Новую гуманитарную помощь США на сумму 362 миллиона долларов получат 11 стран Африки и Гаити, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Средства, по его словам, призваны повысить их продовольственную безопасность.
"Сегодня я объявляю о выделении дополнительных 362 миллионов долларов на устранение причин отсутствия продовольственной безопасности и повышение устойчивости Гаити и 11 африканских стран", — сказал Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.
Деньги, по замыслу американцев, пойдут, в частности, на обеспечение беременных женщин более калорийным питанием и помощь местным фермерам в выращивании более продуктивных и разнообразных культур.