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Дефицит бюджета США в июле превысил прогнозы
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Дефицит бюджета США в июле составил 220,782 миллиарда долларов против дефицита в 227,768 миллиарда в июне, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 10.08.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, дефицит бюджета сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 220,782 миллиарда долларов против дефицита в 227,768 миллиарда в июне, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали при этом, что дефицит бюджета страны снизился почти вдвое и составил 109,3 миллиарда долларов.
Годом ранее в июле в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 211,052 миллиарда долларов.
Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 3,4% в годовом выражении и составили 496,943 миллиарда долларов, доходы — на 2,5%, до 276,161 миллиарда долларов.