МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 220,782 миллиарда долларов против дефицита в 227,768 миллиарда в июне, следует из отчета министерства финансов страны. ФТС сократила перечисления в российский бюджет в январе-июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали при этом, что дефицит бюджета страны снизился почти вдвое и составил 109,3 миллиарда долларов.

Годом ранее в июле в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 211,052 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 3,4% в годовом выражении и составили 496,943 миллиарда долларов, доходы — на 2,5%, до 276,161 миллиарда долларов.