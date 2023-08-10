СТАМБУЛ, 10 авг — ПРАЙМ. Программа структурных реформ экономики Турции будет представлена в начале сентября, заявил в четверг министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

"Мы привержены поддержанию основанной на правилах политики, ориентированной на рынок. Среднесрочная экономическая программа, которую мы планируем представить в начале сентября, будет включать структурные реформы и меры, нацеленные на восстановление финансового благополучия, улучшение внешнего баланса и поддержку дезинфляции", — написал Шимшек в соцсети X.

Он подчеркнул, что основанная на правилах политика крайне важна для обеспечения макрофинансовой стабильности, устойчивости против шоковых явлений и помогает устойчивому развитию. "Мы уверены, что в итоге наши усилия позитивно скажутся на кредитном рейтинге Турции", — заявил министр.

Агентство Moody"s заявило ранее в четверг, что рейтинг Турции может быть повышен в случае продолжения применения основанной на правилах финансовой политики. Сейчас рейтинг Турции на уровне B3.

Шимшек ранее заявил, что ожидает снижения инфляции в стране с середины 2024 года, сейчас экономика страны переживает переходный период.

Годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8% с 38,2% в июне, сообщило в четверг Бюро статистики Турции (TUIK).

Министр напомнил, что цель властей — уменьшение показателей инфляции до однозначных цифр в среднесрочном периоде.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%, сообщила в конце июля председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Центробанк в июне впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.