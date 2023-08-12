МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Новые санкции США против РФ подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет Вашингтону не удалось, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Большинство россиян считают, что санкции не влияют на их образ жизни

"Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", — говорится в распространенном комментарии Антонова.

Так он высказался о новых санкциях США, под которые попали предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, а также об усилении торговых барьеров против металлургической промышленности РФ.

Как заявил Антонов, новые санкции представляются попыткой американских властей "сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома". "Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", — заявил Антонов.

США в пятницу расширили санкционный список по России, включив в него предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).