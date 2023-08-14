МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Политическая власть на Украине в ближайшем будущем может смениться. Как заявил в экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-5канала, к этому надо готовиться Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа". Польша идет наперекор Евросоюзу из-за украинских беженцев

Президент Украины и возглавляемая им партия "Слуга народа" скоро потеряют власть в стране. Это может произойти из-за прогнозируемого импичмента американскому лидеру Джо Байдену, считает политолог.

Он отметил, что связанные с сыном президента США Хантером Байденом скандалы могут привести к запуску процедуры импичмента.

Кроме этого, считает Соскин, уже осенью этого года американский сенат может отказаться выделять из бюджета США очередного пакета военной и финансовой помощи украинским властям.

"Это сразу приведет к отставке Зеленского и "Слуг народа". Тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. <…> Для Зеленского приходит тяжелая осень. <…> Его падение произойдет именно через Соединенные Штаты", — спрогнозировал Соскин.

Из-за коррупционного скандала вокруг Джо Байдена и его сына Хантера Байдена против президента США могут инициировать импичмент, заявлял ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Такая процедура может расширить возможности законодательного органа страны в вопросе сбора и анализа информации, необходимой для проведения независимого расследования в отношении главной политической фигуры страны.