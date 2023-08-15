МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в июле 2023 года составил 5,3%, свидетельствуют опубликованные в о вторник данные государственного статистического бюро КНР. В Китае вступают в силу меры регулирования сервисов генеративного ИИ

"В июле (2023 года — ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,3%, на 0,1% выше, чем месяцем ранее", — говорится в докладе ведомства.

Согласно целям работы правительства, указанным в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), уровень безработицы к концу 2023 года составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих мест, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре – 5,5%, можно сказать, что показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.