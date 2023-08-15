МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Автодилер оценил ежедневные потери Японии из-за санкций на машины

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост лишь на 3,1%

В первом квартале ВВП Японии вырос на 3,7% в пересчете на год, в четвертом квартале прошлого года — на 0,2%.

К предыдущему кварталу рост второго квартала оценивается в 1,5% после увеличения на 0,9% кварталом ранее. Аналитики ожидали роста показателя на 0,8%. По отношению ко второму кварталу прошлого года рост ВВП за апрель-июнь составил 2%, как и в первом квартале.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, во втором квартале сократился на 0,5% в квартальном выражении, ожидался рост на 0,1%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1,2% в квартальном выражении, частных — не изменился. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 3,2%, а импорт сократился на 4,3%.