МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Участники июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США не высказали единой уверенности по вопросу того, насколько негативно может сказаться длительный цикл ужесточения монетарной политики на экономике страны, следует из протокола заседания. В ФРС оценили влияние ужесточение условий кредитования на экономику США

"Участники в целом отметили высокую степень неопределенности в отношении кумулятивного воздействия ужесточения денежно-кредитной политики в последнее время на экономику… При обсуждении рисков снижения экономической активности и инфляции участники рассматривали возможность того, что совокупное ужесточение денежно-кредитной политики может привести к более резкому замедлению экономики, чем ожидалось", — говорится в документе.

Участники заседания отметили, что инфляция в США по-прежнему значительно превышает целевой показатель в 2%, а рынок труда остается "очень напряженным", однако часть из них добавила, что достижение целевого показателя центробанком стало более двусторонним, и будущие решения по ставке должны зависеть от совокупности поступающей информации и ее последствий для экономического прогноза и инфляции.

Тем не менее, большая часть участников выразила опасения относительно текущего уровня инфляции и заявила, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики.

На заседании также было отмечено, что период роста реального ВВП ниже среднего уровня и смягчение рынка труда являются необходимыми условиями для достижения целевого показателя инфляции в 2%.

По итогам июльского заседания ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 5,25-5,5% годовых.