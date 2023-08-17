Фондовые индексы США растут в четверг после выхода данных по рынку труда
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в четверг после публикации данных по рынку труда страны, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,29%, до 34 867,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,18%, до 13 451,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,2%, до 4 413,31 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели, до 239 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тысяч.
Вместе с этим трейдеры оценивают, какие действия в дальнейшем может предпринять Федеральная резервная система (ФРС) США. В среду был опубликован протокол июльского заседания. Согласно протоколу ФРС, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. В то же время они не высказали единого мнения по поводу того, насколько негативно может сказаться на экономике страны длительный цикл ужесточения.
"Представители ФРС сталкиваются с необходимостью балансировать риски чрезмерного ужесточения монетарной политики и ее недостаточного ужесточения", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Mizuho Bank Тан Бун Хена (Tan Boon Heng).
https://1prime.ru/world/20230817/841498467.html