МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в четверг после публикации данных по рынку труда страны, следует из данных торгов. Российский рынок труда стал более комфортным, заявил Путин

По состоянию на 17.09 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,29%, до 34 867,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,18%, до 13 451,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,2%, до 4 413,31 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели, до 239 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тысяч.

Вместе с этим трейдеры оценивают, какие действия в дальнейшем может предпринять Федеральная резервная система (ФРС) США. В среду был опубликован протокол июльского заседания. Согласно протоколу ФРС, участники июльского заседания выразили опасения относительно текущего уровня инфляции и не исключили дальнейшего ужесточения монетарной политики. В то же время они не высказали единого мнения по поводу того, насколько негативно может сказаться на экономике страны длительный цикл ужесточения.

"Представители ФРС сталкиваются с необходимостью балансировать риски чрезмерного ужесточения монетарной политики и ее недостаточного ужесточения", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика Mizuho Bank Тан Бун Хена (Tan Boon Heng).