МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Журнал The Economist 25 лет назад назвал Германию "больным пациентом" Европы. В то время немецкая экономика переживала последствия объединения, испытывала сложности в связи с закостеневшим рынком труда и сокращающимся спросом на экспорт, в результате чего безработица в стране достигла двузначных чисел. Но после успешно проведенных в конце 2000-х годов реформ в ФРГ, как пишет издание, наступила золотая эпоха, и страна стала "предметом зависти конкурентов". Однако к сегодняшнему дню Германия снова оказалась в числе отстающих. Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно выросло в августе

Как отмечает издание, ссылаясь на оценки МВФ, экономика Германии, которая стагнирует или сокращается уже третий квартал подряд, в ближайшие пять лет будет расти гораздо медленнее, чем экономики США, Великобритании, Франции и Испании. При этом подчеркивается, что на то существуют самые разные причины, в том числе никак не связанные с недавними геополитическими событиями.



Авторы материала напоминают, что власти ФРГ слишком долго наслаждались успехами традиционных видов промышленности, не инвестируя в новые технологии. Как следствие, к сегодняшнему дню доля таких вложений от ВВП в стране в два раза меньше, чем в США и Франции. Помимо этого, экономический рост тормозит свойственный немцам "бюрократический консерватизм". Так, получение разрешения на ведение бизнеса занимает 120 дней, что вдвое превышает средний срок по странам ОЭСР.



В то же время автомобильная промышленность ФРГ сокращает свою долю на рынке Китая, проигрывая местным производителям. При этом Германия лишилась дешевого российского газа, отказалась от ядерной энергетики, а пресловутый энергетический переход на возобновляемые источники протекает очень медленно. Все это снижает конкурентоспособность немецкого бизнеса.



Также в статье указывается, что в Германии сегодня наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, что связано с демографическим проблемами и особенностями немецкой миграционной системы, в которой предпочтение отдается беженцам, а не профессионалам.



Для преодоления кризиса The Economist рекомендует немецким властям поддерживать новые компании, развивать инфраструктуру, технологии, воспитывать новые таланты, а вместе с тем отказаться от излишне сдержанной финансовой политики, которая "превратила правила сбалансированного бюджета в какой-то фетиш".

При этом отмечается, что коалиционное правительство ФРГ слишком раздроблено — входящие в него партии ни о чем не могут договориться и в то же время опасаются совершать какие-либо радикальные шаги из-за боязни сыграть на руку стремительно набирающей популярность партии "Альтернатива для Германии".

Из этого авторы делают вывод, что немецкие политики скорее всего продолжат делать все так, как делали раньше, а значит, вернуться в золотую пору так не получится.