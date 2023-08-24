МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Собственные платежные механизмы позволят странам БРИКС быть менее зависимыми от глобальных технологий, заявил замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Совокупные запасы газа в "новом" БРИКС достигнут половины мировых

"Если смотреть на опыт России, то первые альтернативные инструменты могут заработать через два-три месяца, их полноценное проникновение в национальную платежную систему займет до полугода. Разработка своей собственной платежной системы — это минимум несколько нет", — полагает Пермяков.

Сейчас настал момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем, и главы стран БРИКС поручили министрам финансов рассмотреть вопрос о своих валютах, платежных инструментах и платформах, заявил ранее в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.

По его словам, это обеспечит диверсификацию экономики стран БРИКС: если один инструмент сбоит, или его отключили, то оставшиеся инструменты совершенно спокойно обеспечат платежеспособность.

"На примере России можно предположить, что это будет собственная платежная карта или собственный процессинговый центр. В качестве альтернативы может подойти китайский процессинговый центр и процессинговый центр "Мир". Также страны БРИКС могут создать аналог российской Системы быстрых платежей (СПБ) или начать проводить оплату по QR-кодам в магазинах", — рассуждает эксперт.

"Это повышает стабильность экономики, потому что она перестает быть зависимой от проблем конкретной платежной системы. Соответственно, если будут какие-то сбои, население будет пользоваться альтернативными инструментами, как это сейчас происходит в Росcии", — заключил он.