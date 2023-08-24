Аналитик Пермяков: платежные системы БРИКС обеспечат диверсификацию экономики
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Собственные платежные механизмы позволят странам БРИКС быть менее зависимыми от глобальных технологий, заявил замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Если смотреть на опыт России, то первые альтернативные инструменты могут заработать через два-три месяца, их полноценное проникновение в национальную платежную систему займет до полугода. Разработка своей собственной платежной системы — это минимум несколько нет", — полагает Пермяков.
Сейчас настал момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем, и главы стран БРИКС поручили министрам финансов рассмотреть вопрос о своих валютах, платежных инструментах и платформах, заявил ранее в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса.
По его словам, это обеспечит диверсификацию экономики стран БРИКС: если один инструмент сбоит, или его отключили, то оставшиеся инструменты совершенно спокойно обеспечат платежеспособность.
"На примере России можно предположить, что это будет собственная платежная карта или собственный процессинговый центр. В качестве альтернативы может подойти китайский процессинговый центр и процессинговый центр "Мир". Также страны БРИКС могут создать аналог российской Системы быстрых платежей (СПБ) или начать проводить оплату по QR-кодам в магазинах", — рассуждает эксперт.
"Это повышает стабильность экономики, потому что она перестает быть зависимой от проблем конкретной платежной системы. Соответственно, если будут какие-то сбои, население будет пользоваться альтернативными инструментами, как это сейчас происходит в Росcии", — заключил он.
https://1prime.ru/world/20230824/841564577.html