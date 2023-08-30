МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бразилия в июле текущего года приобрела у России никель на максимальные с 2005 года 11,1 миллиона долларов, что позволило РФ в этом месяце стать главным поставщиком никеля в страну, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. В Бразилии отметили большой потенциал роста торговли с Россией

Согласно данным ведомства, в июле Россия нарастила поставки никеля в Бразилию в 2,2 раза по сравнению с июнем — до 11,1 миллиона долларов. Это стало максимальным уровнем с мая 2005 года, когда импорт российского никеля достиг 1,15 миллиона долларов.

В абсолютном выражении импорт Бразилией российского никеля увеличился в 2,3 раза — до 435,9 тонны никеля, что является крупнейшей поставкой с июля 2019 года.

Россия в июле была главным источником никеля для Бразилии. На втором месте расположилась Норвегия с поставками на 10,4 миллиона долларов, на третьем — США (7,3 миллиона долларов). В пятерку также входят Германия (4,7 миллиона долларов) и Южная Африка (3 миллиона долларов).

При этом за семь месяцев текущего года основным импортером никеля в Бразилию были США, поставившие металла на 48,3 миллиона долларов против 36,9 миллиона в 2022 году и сместившие с первого места Норвегию (44,7 миллиона долларов против 61,7 миллиона годом ранее). Россия, нарастившая поставки за январь-июль в 2,5 раза, до 28,8 миллиона долларов, замыкает тройку лидеров, хотя еще год назад была шестой.